Тагильский мастер стал победителем международного фестиваля снежно-ледовых скульптур
27 января 2016, 09:10Свободное времяMaurice
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Тагильский мастер стал победителем международного фестиваля снежно-ледовых скульптур «Снеголёд», который прошел в конце января в городе Кировске (Мурманская область).
Сюжеты: Нижний Тагил
В этом году фестиваль был посвящен 80-летию кинокомпании «Союзмультфильм». Образы героев из любимых мультфильмов воплотили в снежные фигуры 37 участников из Финляндии, Норвегии, Хабаровского края, Карелии, Архангельской, Свердловской и Мурманской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Краснодара, Кирова, Омска и Перми.
В течение недели мастера трудились над созданием снежных шедевров, несмотря на то, что температура воздуха держалась в районе 35 градусов мороза. В итоге на площадке возле «Снежной деревни» появилась целая галерея мультперсонажей.
По итогам фестиваля «Снеголёд» первое место заняла команда Андрея Барахвостова (Нижний Тагил) и Кирилла Баталовв (Невьянск) со скульптурой «Будем загибать тебе пальцы».
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