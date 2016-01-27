Тагильский мастер стал победителем международного фестиваля снежно-ледовых скульптур

В этом году фестиваль был посвящен 80-летию кинокомпании «Союзмультфильм». Образы героев из любимых мультфильмов воплотили в снежные фигуры 37 участников из Финляндии, Норвегии, Хабаровского края, Карелии, Архангельской, Свердловской и Мурманской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Краснодара, Кирова, Омска и Перми.

В течение недели мастера трудились над созданием снежных шедевров, несмотря на то, что температура воздуха держалась в районе 35 градусов мороза. В итоге на площадке возле «Снежной деревни» появилась целая галерея мультперсонажей.