Висимский биосферный заповедник проводит конкурс «Имя для белки-летяги супергероя» (ВИДЕО)

У Висимского заповедника появился новый друг – супергерой белка-летяга, но пока неизвестно, как его зовут. Присылайте свои варианты имени на эл. почту заповедника visimeco@yandex.ru с пометкой «Имя для белки-летяги» или в группы заповедника в соц. сетях http://vk.com/visimskiy и https://www.facebook.com/visimskiy/. Впрочем... Герою слово:

Привет! Я белка-летяга, супергерой Висимского заповедника. В большой тайге маленькому зверьку жить ох как непросто: то пожар случится, то туристы нагрянут, а то и бррр-браконьеры проберутся. Вот и приходится спасать свою шкурку и помогать другим зверям. Но поскольку я еще маленький, у меня нет имени. Предлагайте, как меня будут звать! А в итоге моим именем станет то, которое наберет больше всех «мне нравится!

Мы создаем серию подобных роликов с главным героем летягой, в которых будем рассказывать о территории заповедника, о животных, которые здесь живут, о безопасном поведении в лесу, о том, как действовать во время той или иной ситуации – например, что делать, если вас застал пожар в лесу. Уверены, что все это даст людям новые знания и закрепит то, что уже известно говорит Александр Грановский, директор Висимского биосферного заповедника.