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Социальный проект #БлокадныеПортреты запущен в соцсети «ВКонтакте»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Социальный проект #БлокадныеПортреты запущен в соцсети «ВКонтакте»

27 января, 10:15Свободное время
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