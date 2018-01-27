Социальный проект #БлокадныеПортреты запущен в соцсети «ВКонтакте»

В течение пяти лет в каждом январском выпуске «Собака.ru» публикуются интервью с шестью персонами или их родственниками, которые пережили ВОВ и голод в блокадном Ленинграде.

Блокадники рассказывают о том, как им удалось пережить тяжёлое время, потерю близких людей. Об этом они повествуют нынешнему поколению - внукам, детям, школьникам.

Флешмоб призван объединить истории и фотографии людей, прошедших через осаду города, и донести информацию до людей через социальные сети.

Для участия в акции необходимо указать хэштег проекта #блокадныепортреты, а также отметить координаты, где жил и трудился человек из осаждённого города. Интерактивная карта с реальными историями от жителей России появится на сайте «Собака.ru».