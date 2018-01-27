Социальный проект #БлокадныеПортреты запущен в соцсети «ВКонтакте»
27 января, 10:15Свободное время
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В социальной сети «ВКонтакте» запустили акцию #блокадныепортреты. Она проводится совместно с журналом «Собака.ru».
В течение пяти лет в каждом январском выпуске «Собака.ru» публикуются интервью с шестью персонами или их родственниками, которые пережили ВОВ и голод в блокадном Ленинграде.
Блокадники рассказывают о том, как им удалось пережить тяжёлое время, потерю близких людей. Об этом они повествуют нынешнему поколению - внукам, детям, школьникам.
Флешмоб призван объединить истории и фотографии людей, прошедших через осаду города, и донести информацию до людей через социальные сети.
Для участия в акции необходимо указать хэштег проекта #блокадныепортреты, а также отметить координаты, где жил и трудился человек из осаждённого города. Интерактивная карта с реальными историями от жителей России появится на сайте «Собака.ru».
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