Нижнетагильские второклассники посетили уроки алхимии в библиотеке №14
Сегодня, 10:30Свободное времяФото: tagillib.ru
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Научная лаборатория для учащихся 2-х классов школы №5 открылась в филиале №14 Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. Детей ожидали интересные физические и химические эксперименты, которые знакомили их с увлекательным миром науки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Учащиеся вторых классов 25 января посетили тематическое занятие «Занимательная алхимия», проходившее на базе научной лаборатории для юных учёных в библиотеке №14.
В ходе экспериментов дети притягивали к ручке мелкие кусочки фольги, отделяли соль от перца воздушным шариком, а при помощи «волшебного лимона» учились убирать ошибку в тексте или ненужный рисунок без ластика. Бурю восторга исследователей вызвал эксперимент «лавовая лампа», который они выполнили в конце мероприятия.
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Участники занятия рассказали, что теперь считают физику и химию увлекательными, интересными, но требующими внимания и специальных знаний науками, сообщает сайт Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.
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