Ни один тагильчанин не прошёл в финал «Лидеров России 2020»

Кроме свердловчан, в число финалистов третьего сезона вошли шесть представителей Тюменской области, столько же — из Челябинской и четыре представителя ХМАО, сообщается на официальном сайте организатора.

Согласно спискам участников, Нижний Тагил представляли индивидуальный предприниматель Игорь Бабушкин, Ирина Гольмгрейн из ООО «ФестМедиаИнвест», Виктор Копанов из АО «Свердловскавтодор», Антон Мятович из веб-студии «PRICE-NT», а также бывший руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда. Кроме того, по словам Ирины Гольмгрейн, заявки на участие подавали ещё несколько тагильских управленцев

Она также призналась, что для неё участие в полуфинале — это победа, поскольку в прошлом году до этого этапа конкурса добраться не удалось.

Из Нижнего Тагила участвовало больше шести человек, примерно человек 50, по моей оценке, участвовали дистанционно. Я вошла в один процент тех людей, которые участвовали от Уральского федерального округа, вообще подавали заявки. Что удивило — высокий уровень квалификации и социального статуса тех людей, которые участвовали. Те, кто попали в финал, попали заслуженно, сообщила TagilCity.ru Гольмгрейн.