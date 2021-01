Подразделение компании Walt Disney купило права на восьмисерийный фильм про перевал Дятлова. Теперь сериал покажут на территории Германии. Также подразделение приобрело права у компании 1-2-3 Production на показ картины на платном канале.

Сериал перетерпит некоторые изменения. Его адаптируют для местной аудитории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТНТ. Отмечается, что сериал также был продан для показа в скандинавских странах, таких как Финляндия, Дания, Норвегия, Швеция и Исландия. Напомним, осенью 2020 года в прокат вышел сериал «Перевал Дятлова», который основан на реальных событиях. В октябре две серии были показаны в Екатеринбурге журналистам, а также активистам из фонда памяти группы Дятлова. Эксперты: сериал «Перевал Дятлова» не получится закрыть

