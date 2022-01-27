Конор Макгрегор и цветы из мыла. На кого подписаны тагильские чиновники и депутаты

Редакция TagilCity.ru изучила подписки властьимущих людей города и нашла в них много интересного.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев — активный пользователь Instagram, где он часто рассказывает о достижениях и значимых объектах города. У него 282 публикации и 7,3 тысячи подписчиков. Сам мэр при этом подписан на 129 аккаунтов. В основном среди них региональные чиновники, министры, ведомства и муниципальные службы. Но есть у Владислава Пинаева и подписки «для себя». Например, это аккаунты с фотографиями коттеджей и домов, их интерьера и пейзажами Швейцарии. Также мэр следит в соцсети за жизнью ирландского бойца Конора Макгрегора.
Также среди подписок главы города есть онлайн-магазин, где продают свечи и изделия из эпоксидной смолы и канал блогера-сторонника теорий заговоров.
У первого заместителя главы Нижнего Тагила Вячеслава Горячкина пока только 52 публикации и 800 подписчиков. При этом сам он фолловит 155 аккаунтов. Интересуется вице-мэр строительством каминов и бань, дизайном интерьера, холодным оружием с Кавказа, путешествиями по России, комфортабельным отдыхом рядом с Нижним Тагилом и морепродуктами. Следит Вячеслав Горячкин и за творчеством российского актера Сергея Безрукова.
На странице начальника управления территориального развития Алексея Храмцова нет ни одной публикации, но есть 264 подписчика и 171 подписка на различные аккаунты. Помимо коллег-чиновников и депутатов, среди них — «Лексус клуб» и блогер, путешествующий по США.
Достаточно скромный аккаунт и у начальника управления образования Татьяны Удинцевой — 13 постов и 170 подписчиков. Среди подписок самой чиновницы в основном директора школ и учителя. Но есть, например, и немецкий биатлонист олимпийский чемпион Эрик Лессер.
Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев имеет на своей странице 270 подписчиков, а сам фолловит 108 аккаунтов. Он подписан на две страницы с советами психологов, популярную интернет-поэтессу Солу Монову, политический юмор и блог «Усы Пескова».
А вот бывший глава Тагилстроевского района Денис Парамонов, похоже, любит интернетный юмор. Среди 30 его подписок — два аккаунта с мемами и приколами. При этом у Парамонова совсем нет публикаций и даже пустует аватарка.
Похоже выглядит и страница Александра Ревенко — главы Дзержинского района Нижнего Тагила. Среди 13 его подписок два аккаунта посвящены футболу.
У других тагильских чиновников аккаунты в Instagram либо отсутствуют, либо закрыты от публичного доступа.
На странице новоизбранного депутата Государственной думы от Нижнего Тагила Константина Захарова 110 публикаций, а фолловит он 49 аккаунтов. Помимо чиновников и ведомств среди них есть страница с ретро-фотографиями «Магадан Ностальгия», а также подписка на страницу экс-мэра города Сергея Носова, который сейчас как раз является губернатором Магаданской области. Возможно это связано с тем, что ранее при Носове Захаров занимал должность заместителя главы Нижнего Тагила по ЖКХ.
У депутата ЗакСо Свердловской области Владимира Радаева в Instagram два аккаунта. Один из них явно не используется депутатом, там всего одна публикация. На втором больше записей — 101, но при этом только 13 подписок — на коллег-депутатов и чиновников. Также Радаев фолловит страницу со «смешными видосиками».
Две страницы есть и у нового депутата ЗакСо от Нижнего Тагила Вячеслава Малых. Один, похоже, предназначался для предвыборной агитации. Вторая страница более активная — там 71 публикация, 540 подписчиков и 245 подписок. Интересуется Малых кулинарными рецептами, повышением грамотности, английским языком, ведением бизнеса, банями и биатлоном. Еще депутат подписан на известных журналистов Дмитрия Губерниева и Алексея Пивоварова, а также на комика Семена Слепакова.
Председатель городской думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн почти не активен в соцсети. Нет на его странице ни записей, ни заходного фото и подписок всего 30. В них нет ничего примечательного, кроме блога о жизни собаки по кличке Дара.
Худрук Нижнетагильского драмтеатра и по совместительству депутат городской думы Игорь Булыгин на своей странице в Instagram имеет 27 публикаций, но при этом сам подписан на 1 594 аккаунта. В основном среди них официальные страницы театров и других культурных учреждений, актеры, но есть и аккаунты с историческими фактами, живописью и путешествиями по Санкт-Петербургу. Среди известных людей — это подписки на актеров Сергея Безрукова, Евгения Миронова, Дмитрия Певцова, Антона Ескина, певца Леонида Агутина и комика из «Уральских пельменей» Сергея Исаева.
Депутат городской думы Игорь Макаров подписан в Instagram на 462 страницы. В основном это личные и деловые контакты, но среди них встречаются интернет-магазины сантехники, тортов, оптики, узбекской кухни, изделий из эпоксидной смолы. Также Макаров подписан на несколько аккаунтов партии «Справедливая Россия», в которой он состоит и следит за жизнью боксера Хабиба Нурмагомедова.
Директор МУП «Тагильский трамвай», депутат гордумы Игорь Темнов разместил у себя на странице только две записи. А среди его 116 подписок есть Алтайский центр здоровья, который предлагает улучшить состояние суставов, мочеполовой и репродуктивной системы, фан-страница казахского певца Димаша Кудайбергена и интернет-магазин цветов из мыла.
Активно пользуется соцсетью депутат гордумы Денис Корякин. На его странице 205 публикаций, 367 подписчиков и 149 подписок. Среди неожиданных подписок депутата оказалась страница Алексея Навального. Также депутат фолловит комиков Семена Слепакова и Гарика Харламова. Еще Дениса Корякина интересует здоровый образ жизни, прокат снегоходов, а также услуги психолога и нутрициолога.
Стоит отметить, что почти все чиновники и депутаты подписаны на страницы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и президента РФ Владимира Путина.