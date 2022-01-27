Конор Макгрегор и цветы из мыла. На кого подписаны тагильские чиновники и депутаты

Владислав Пинаев: пейзажи Швейцарии и Конор Макгрегор

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев — активный пользователь Instagram, где он часто рассказывает о достижениях и значимых объектах города. У него 282 публикации и 7,3 тысячи подписчиков. Сам мэр при этом подписан на 129 аккаунтов. В основном среди них региональные чиновники, министры, ведомства и муниципальные службы. Но есть у Владислава Пинаева и подписки «для себя». Например, это аккаунты с фотографиями коттеджей и домов, их интерьера и пейзажами Швейцарии. Также мэр следит в соцсети за жизнью ирландского бойца Конора Макгрегора.