Более 3000 тагильчан отметили Масленицу в парке Бондина в минувшие выходные (ФОТО)
В парке культуры и отдыха имени Бондина масштабно отметили праздник Масленицы, об этом сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.
26 февраля около 3 000 человек собрались в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле, чтобы принять участие в праздновании Масленицы. Традиционный русский праздник посвящался проводам зимы.
Каждый день последней недели перед Великим постом на Руси всегда праздновался и назывался по-особенному. Кульминацией праздничной недели становилось воскресенье, когда сжигали чучело Масленицы, символизирующее зиму.
Многие русские традиции были соблюдены и на тагильском празднике. Всех желающих накормили блинами. Бесплатно их получили победители конкурсов, которые были организованы во время праздника.
Организаторы мероприятия предложили гостям насыщенную развлекательную программу. Хорошим дополнением к празднику стали организованные площадки, на которых были устроены различные конкурсы, состязания, игры.
Тагильские мастера представили изделия народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.
Фото: Центр развития туризма города Нижний Тагил
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