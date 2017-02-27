Более 3000 тагильчан отметили Масленицу в парке Бондина в минувшие выходные (ФОТО)

26 февраля около 3 000 человек собрались в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле, чтобы принять участие в праздновании Масленицы. Традиционный русский праздник посвящался проводам зимы.

Каждый день последней недели перед Великим постом на Руси всегда праздновался и назывался по-особенному. Кульминацией праздничной недели становилось воскресенье, когда сжигали чучело Масленицы, символизирующее зиму.

Многие русские традиции были соблюдены и на тагильском празднике. Всех желающих накормили блинами. Бесплатно их получили победители конкурсов, которые были организованы во время праздника.

Организаторы мероприятия предложили гостям насыщенную развлекательную программу. Хорошим дополнением к празднику стали организованные площадки, на которых были устроены различные конкурсы, состязания, игры.

Тагильские мастера представили изделия народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Фото: Центр развития туризма города Нижний Тагил