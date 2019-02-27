Актер Евгений Дятлов станет гостем фестиваля Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:19Свободное времяФото: pixabay.com
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С 27 февраля стартовал заочный тур IV Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмёмся за руки, друзья», который пройдет в Нижнем Тагиле. В 2019 году гостем мероприятия станет Заслуженный артист России Евгений Дятлов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Песенный конкурс, посвященный творчеству Булата Окуджавы, пройдет в два этапа. Первый пройдет заочно и продлится с 27 февраля по 5 апреля. Желающие стать участниками конкурса должны предоставить видео- или аудиозаписи. Второй тур пройдет в Нижнем Тагиле 11 и 12 мая.
В положении о конкурсе обозначены две возрастные категории и четыре номинации. В рамках фестиваля актер Евгений Дятлов представит свою сольную программу, сообщает пресс-служба МБУК «ЦГБ».
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