Актер Евгений Дятлов станет гостем фестиваля Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле

Песенный конкурс, посвященный творчеству Булата Окуджавы, пройдет в два этапа. Первый пройдет заочно и продлится с 27 февраля по 5 апреля. Желающие стать участниками конкурса должны предоставить видео- или аудиозаписи. Второй тур пройдет в Нижнем Тагиле 11 и 12 мая.