Тагильчанин рассказал о своем участии в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ

Тагильчанин Андрей Федоров, который принял участие в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ, рассказал редакции TagilCity.ru о том, как попал на проект и своих планах на будущее.

Андрей пояснил, что по образованию он актер, поэтому музыка является его профессиональным навыком. При этом он не играет на музыкальных инструментах. Тагильчанин отметил, что прошел несколько кастингов, для того, чтобы попасть на шоу. Ранее Андрей не принимал участия ни в каких проектах, это его первый опыт. Он рассказал, что сначала был онлайн-отбор, где музыкант общался с девушкой, которая собирала портфолио. Затем был уже «живой» кастинг на «Камеди Клаб продакшн». Мне показалось, что я смог удивить своей харизмой прослушивающих, пояснил тагильчанин. Он рассказал, что во время кастинга участникам дали несколько треков для подготовки. Это были песни современных исполнителей эстрады, таких как Дима Билан, Сергей Лазарев и других. А я взял свой трек, Александра Розенбаума, и спел песню «Вальс-Бостон» для собаки, которая в это время была на кастинге, чем удивил жюри, рассказал Андрей. Федотов объяснил, что сейчас он официально нигде не трудоустроен и занимается фрилансом: преподает актерское мастерство, проводит детские праздники, немного снимается. Я надеюсь, что это шоу даст мне толчок в карьере, меня увидят на ТНТ продюсеры, режиссеры и пригласят в проекты. Я буду рад, если мне улыбнется удача, и я смогу продолжать карьеру в шоу-бизнесе, подытожил тагильчанин. Напомним, во время съемок Андрей Федоров вспомнил, как во время учебы его один раз выгнала с урока преподаватель по музыке. Причиной этого стал громкий голос тагильчанина, которым он сбивал остальных участников во время репетиции. Премьера шоу «Музыкальная интуиция» состоится на ТНТ в субботу 27 февраля в 20.00. Тагильчанин припомнил обиду учительнице из ВУЗа на шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ

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