Ледовый скульптор из Нижнего Тагила стал победителем конкурса «Айс Аляска» (ФОТО)
27 марта 2017, 08:30Свободное время
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Тагильчанин Эдуард Пономаренко в очередной раз стал призёром конкурса ледовых художников «Айс Аляска».
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
В первом этапе состязания Эдуард выступал с екатеринбуржцем Сергеем Заплатиным. Со своей композицией «Танго», выполненной из одной глыбы льда, свердловчане завоевали первое место.
Второй приз взяли американские скульпторы, третий – россияне Александр Парфёнов и Кирилл Никифоров.
Во втором этапе конкурсанты создавали скульптуры из нескольких блоков. Скульптор из Нижнего Тагила в составе российской команды взял второе место.
Индивидуальный конкурс завершился победой тагильчанина Эдуарда Пономаренко, пишет ИА «Все новости».
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Фото: ИА «Все новости»
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