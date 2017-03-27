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Ледовый скульптор из Нижнего Тагила стал победителем конкурса «Айс Аляска» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ледовый скульптор из Нижнего Тагила стал победителем конкурса «Айс Аляска» (ФОТО)

27 марта 2017, 08:30Свободное время
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