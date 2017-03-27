Первый на Урале детский передвижной музыкальный театр получил резиденцию в Екатеринбурге
27 марта 2017, 10:40Свободное время
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27 марта в Международный день театра в Екатеринбурге открывается резиденция «Живого театра». Он станет первым на Урале передвижным музыкальным театром.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает ТАСС, у театра спустя два года турне по городам области наконец-то появилось помещение для репетиций и хранения реквизита.
«Живой театр» был создан в 2014 году и посетил с туром 22 детских дома Свердловской области. Сейчас театр планирует работать на более широкую аудиторию, а также посетить еще 30 детских домов.
Музыкально-творческая студия театра в этом году получила грант на 500 тыс. рублей на создание постановки «Муравей по имени Бигги».
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