30 юных тагильчан участвуют во 2 смене фонда «Золотое сечение» (ВИДЕО)
27 марта, 16:05Свободное время
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30 юных тагильчан участвуют во 2 смене Фонда поддержки одаренных детей и молодежи Свердловской области «Золотое сечение».
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего из Свердловской области 200 ребят принимает участие в смене, где проходят занятия по направлениям «Промыслы», «Искусство», «Спорт» и «Наука».
В конце смены школьники должны защитить проект по выбранному направлению. Помимо учебных занятий для ребят пройдут мастер-кассы и встречи с известными людьми. Дети, наиболее ярко проявившие себя, будут включены в кадровй резерв области, сообщает Тагил-ТВ.
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