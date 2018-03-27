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30 юных тагильчан участвуют во 2 смене фонда «Золотое сечение» (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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30 юных тагильчан участвуют во 2 смене фонда «Золотое сечение» (ВИДЕО)

27 марта, 16:05Свободное время
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