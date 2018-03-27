Юные тагильчане познакомятся с проектами движения школьников на смене в лагере (ФОТО)
27 марта, 12:05Свободное время
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С 24 по 31 марта в г. Нижнем Тагиле впервые проходит профильная смена Российского движения школьников в лагере «Уральский огонек».
Сюжеты: Нижний Тагил
Ребята разных возрастов детского общественного объединения «ЮНТА» совместно с волонтерами АУМ знакомят сверстников с деятельностью и проектами РДШ.
В программу смены включены веревочный курс, фестиваль талантов, квесты, тренинги, конкурс юнкоров, презентация большой детской редакции и танцевальный флешмоб, сообщает Детская общественная организация «ЮНТА».
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