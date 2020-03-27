Екатеринбургские телеканалы меняют сетку вещания из-за коронавируса
Сегодня, 09:44Свободное времяФото: pixabay.com
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Четвертый канал и «Студия-41» в Екатеринбурге меняют сетку вещания из-за карантина по коронавирусу.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Телеканалы запускают проект «Учимся дома», в нем эксперты различных отраслей будут проводить видеоуроки. Продолжительность одного занятия — 30 минут.
В эфире телеканалов будут рассказывать о финансовой грамотности, чем занять ребенка во время самоизоляции, лекции для студентов и школьников.
Напомним, в Свердловской области с понедельника закрываются торговые центры и все магазины, кроме продуктовых. Также по указу президента России Владимира Путина следующая неделя станет нерабочей для недопущения распространения коронавируса.
Карта распространения коронавируса в России
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