Екатеринбургские телеканалы меняют сетку вещания из-за коронавируса

Телеканалы запускают проект «Учимся дома», в нем эксперты различных отраслей будут проводить видеоуроки. Продолжительность одного занятия — 30 минут.

В эфире телеканалов будут рассказывать о финансовой грамотности, чем занять ребенка во время самоизоляции, лекции для студентов и школьников.

Напомним, в Свердловской области с понедельника закрываются торговые центры и все магазины, кроме продуктовых. Также по указу президента России Владимира Путина следующая неделя станет нерабочей для недопущения распространения коронавируса.