Центр развития туризма Нижнего Тагила ищет юных экскурсоводов
Сегодня, 13:19Свободное времяФото: «Центр развития туризма города Н. Тагил»
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В Нижнем Тагиле стартовал конкурс «Я — экскурсовод!». Принять в нем участие приглашаются дети от 6 до 18 лет, сообщает Центр развития туризма.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участникам предлагается разработать пешеходную экскурсию по городу, указать ее тематику, продолжительность, достопримечательности, а также приложить текстовый вариант рассказа о маршруте.
На втором этапе юным тагильчанам нужно будет самостоятельно провести экскурсию для членов жюри.
Работы вместе с заявкой можно отправлять на почту Центра развития туризма. Прием заявок начался 23 марта и продлится до 23 апреля.
Все участники конкурса получат памятные призы, а победителя ждет тур в Казань.
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