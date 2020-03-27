Центр развития туризма Нижнего Тагила ищет юных экскурсоводов

Участникам предлагается разработать пешеходную экскурсию по городу, указать ее тематику, продолжительность, достопримечательности, а также приложить текстовый вариант рассказа о маршруте.

На втором этапе юным тагильчанам нужно будет самостоятельно провести экскурсию для членов жюри.

Работы вместе с заявкой можно отправлять на почту Центра развития туризма. Прием заявок начался 23 марта и продлится до 23 апреля.