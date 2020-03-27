В Нижнем Тагиле на фасаде школы № 90 появится мемориальная доска в честь участника ВОВ
Сегодня, 11:55Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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Постановлением мэрии от 25 марта решено установить на фасаде школы № 90 в Нижнем Тагиле мемориальную доску в честь участника Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
На доске будет написано: «В этой школе с 1961 по 1967 годы трудился директор Чулков Юрий Константинович. Фронтовик, участник сражений в Великой Отечественной войне».
Чулков был преподавателем химии, биологии и первым директором школы № 90. Чулков родился в 1926 году в Нижнем Тагиле. На фронте воевал с июля 1943 по февраль 1944 года. Участвовал в освобождении городов Польши и Германии.
Герой отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». Мемориальная доска появится на фасаде школы ко Дню Победы.
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