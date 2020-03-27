В Нижнем Тагиле на фасаде школы № 90 появится мемориальная доска в честь участника ВОВ

На доске будет написано: «В этой школе с 1961 по 1967 годы трудился директор Чулков Юрий Константинович. Фронтовик, участник сражений в Великой Отечественной войне».

Чулков был преподавателем химии, биологии и первым директором школы № 90. Чулков родился в 1926 году в Нижнем Тагиле. На фронте воевал с июля 1943 по февраль 1944 года. Участвовал в освобождении городов Польши и Германии.