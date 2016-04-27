В Нижнем Тагиле строительство парка за ГДДЮТ не может начаться из-за отсутствия инвестора (ФОТО)

По площадке за ГДДЮТ были планы. Мы рассматривали вариант финансирования по программе выездного туризма, но там на рубль федеральный мы должны найти три рубля частных. Наверное, федеральные рубли ещё есть, а вот частных трех рублей пока не находим. У нас есть проекты, планы мы не бросаем, вопрос рассматривается ответил мэр Нижнего Тагила на вопрос журналиста TagilCity.ru.