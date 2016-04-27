Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Нижнем Тагиле строительство парка за ГДДЮТ не может начаться из-за отсутствия инвестора (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Нижнем Тагиле строительство парка за ГДДЮТ не может начаться из-за отсутствия инвестора (ФОТО)

27 апреля 2016, 13:30Свободное времяДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»