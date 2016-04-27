В Нижнем Тагиле строительство парка за ГДДЮТ не может начаться из-за отсутствия инвестора (ФОТО)
27 апреля 2016, 13:30Свободное времяДенис Таратонов
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В ноябре прошлого года в Администрации Нижнего Тагила озвучили планы по благоустройству участка за ГДДЮТ, там планировали сделать парковую зону для отдыха тагильчан. Вчера, на выездном совещании по вопросам реконструкции набережной в районе Краеведческого музея, Сергей Носов сообщил, что для создания парка пока не найден инвестор.
Сюжеты: Нижний Тагил
По площадке за ГДДЮТ были планы. Мы рассматривали вариант финансирования по программе выездного туризма, но там на рубль федеральный мы должны найти три рубля частных. Наверное, федеральные рубли ещё есть, а вот частных трех рублей пока не находим. У нас есть проекты, планы мы не бросаем, вопрос рассматривается ответил мэр Нижнего Тагила на вопрос журналиста TagilCity.ru.
Напомним, что в парке планируется сделать несколько зон, в том числе: прогулочную, спортивную и игровую. Проектом предусмотрена парковка на 172 автомобиля. Сегодняшний пустырь в будущем должны украсить липы, черемухи, сирень и разнообразные кустарники.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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