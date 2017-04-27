Мировая легенда европейской музыкальной культуры – группа Secret Service приезжает с концертом в Нижний Тагил (ВИДЕО)

В составе группы выступают Tim Norell (Тим Норелл), Ulf Wahlberg (Ульф Валберг), Mikael Erlandsson (Микаэль Эрландссон), Matias Linberg (Матс Линдберг), Jamie Borqer (Джеми Боргер), известные всем по мировым хитам «Oh Susie» и «Ten O’Clock Postman».

Со своими хитами группа объехала всю Европу, побывала в Японии. В Советском Союзе выпускались их пластинки фирмы «Мелодия», что было настоящим достижением. Далеко не все зарубежные исполнители получали признание и возможность выпускаться в СССР.

Концерт состоится 7 июня 2017 года в 19:00 в ДК Окунева. Стоимость билетов от 700 до 2000 рублей. Билеты можно приобрести в кассах ДК Окунева или по тел. 37-75-93 и 92-22-52.