Мировая легенда европейской музыкальной культуры – группа Secret Service приезжает с концертом в Нижний Тагил (ВИДЕО)
27 апреля 2017, 09:00Свободное времяЮлия Суворова
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Событие года в Нижнем Тагиле! Мероприятие, которое невозможно пропустить! Для всех ценителей качественной музыки в Нижний Тагил с концертом приезжает легенда европейской поп-культуры 80-х – группа Secret Service!
Сюжеты: Нижний Тагил
В составе группы выступают Tim Norell (Тим Норелл), Ulf Wahlberg (Ульф Валберг), Mikael Erlandsson (Микаэль Эрландссон), Matias Linberg (Матс Линдберг), Jamie Borqer (Джеми Боргер), известные всем по мировым хитам «Oh Susie» и «Ten O’Clock Postman».
Со своими хитами группа объехала всю Европу, побывала в Японии. В Советском Союзе выпускались их пластинки фирмы «Мелодия», что было настоящим достижением. Далеко не все зарубежные исполнители получали признание и возможность выпускаться в СССР.
Концерт состоится 7 июня 2017 года в 19:00 в ДК Окунева. Стоимость билетов от 700 до 2000 рублей. Билеты можно приобрести в кассах ДК Окунева или по тел. 37-75-93 и 92-22-52.
Видео: MrPetr56
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