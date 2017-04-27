Нижний Тагил участвует в акции «Аллея славы»: появится ли в Нижнем Тагиле новый посвящённый победе парк – зависит только от тагильчан (ФОТО)

Для того, чтобы шанс получить свою аллею был и у малых городов, все участвующие в акции населённые пункты разделены на 3 категории:

Голоса принимаются до 30 апреля. Для того, чтобы проголосовать за наш город, нужно посетить сайт акции «Аллея славы» и на главной странице под надписью «Проголосуйте за свой город» ввести – Нижний Тагил.