Нижний Тагил участвует в акции «Аллея славы»: появится ли в Нижнем Тагиле новый посвящённый победе парк – зависит только от тагильчан (ФОТО)
27 апреля 2017, 12:10Свободное времяПавел Щербина
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В пятнадцати городах, набравших наибольшее количество голосов на посвящённом акции сайте, будет высажено 9000 деревьев. Войдет ли Нижний Тагил в число победителей в категории городов с населением от 100 до 500 тыс. жителей?
Сюжеты: Нижний Тагил
Заявленной целью всероссийской акции «Аллея славы» является бесплатная посадка 9 000 деревьев в 15 городах-победителях голосования в интернете.
Для того, чтобы шанс получить свою аллею был и у малых городов, все участвующие в акции населённые пункты разделены на 3 категории:
- более 500 000 жителей
- 100 000 – 500 000 жителей
- до 100 000 жителей
Нижний Тагил находится во второй категории.
Голоса принимаются до 30 апреля. Для того, чтобы проголосовать за наш город, нужно посетить сайт акции «Аллея славы» и на главной странице под надписью «Проголосуйте за свой город» ввести – Нижний Тагил.
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Напомним, ранее благодаря активности интернет-пользователей из Нижнего Тагила на ул. Володарского появился новый каток.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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