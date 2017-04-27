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Нижний Тагил участвует в акции «Аллея славы»: появится ли в Нижнем Тагиле новый посвящённый победе парк – зависит только от тагильчан (ФОТО)
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Нижний Тагил участвует в акции «Аллея славы»: появится ли в Нижнем Тагиле новый посвящённый победе парк – зависит только от тагильчан (ФОТО)

27 апреля 2017, 12:10Свободное времяПавел Щербина
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