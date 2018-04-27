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Конкурс «Виноградная косточка» в честь Окуджавы прошёл среди тагильских школьников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Конкурс «Виноградная косточка» в честь Окуджавы прошёл среди тагильских школьников

27 апреля, 08:00Свободное время
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