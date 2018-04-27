Конкурс «Виноградная косточка» в честь Окуджавы прошёл среди тагильских школьников

В течение двух с половиной часов юные тагильчан пели, играли на музыкальных инструментах, а также читали стихи.

В номинации «Вокал» самыми популярными произведениями Окуджавы стали песни «Ваше благородие…» и «Десантный батальон». Годом ранее и малыши, и взрослые не один раз исполнили песню «До свидания, мальчики». Педагоги, которые помогли воспитанникам с подготовкой, получили благодарственные письма.

Около получаса понадобилось членам жюри на то, чтобы прийти к согласию в определении победителей. Гран-при получили солистки Дарья Верна из 31-й школы за песню «Ах, паны – панове…» на польском и русском языках, а также Анастасия Русакова из школы №43 за образ Пьеро. Первое место досталось Софье Гультяевой. Кроме этого, дипломы различного достоинства были вручены двум десяткам школьников, пишет «Тагильский рабочий».