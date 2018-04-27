Пять лучших сотрудников муниципальных учреждений награждены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

По итогам конкурса лучшими муниципальными служащими за 2017 год были признаны: Максим Александрович Володин, Кристина Борисовна Крутакова, Ольга Олеговна Павленко, Лидия Ивановна Панникова, Анастасия Александровна Крончинская.