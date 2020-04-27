В Нижнем Тагиле высадят более 180 тысяч бархатцев, георгинов и флоксов
Сегодня, 19:14Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
До средины июня в Нижнем Тагиле высадят 180 тысяч цветов, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Первые вазоны с цветами появятся в центре города уже к 9 мая. Остальные высадят не позже середины июня. До 25 мая подрядчик очистит вазоны и цветники от мусора и подготовит землю для посадки цветов.
Бархатцы, георгины, флоксы, настурция, петунья будут высажены на территории площадью шесть тысяч квадратных метров. Почти 100 малых архитектурных форм с флористическими композициями украсят Площадь Славы и около 70 — Тагильскую лагуну. Цветы украсят практически все общественные территории, парки и скверы Нижнего Тагила.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей