1 июня в Нижнем Тагиле состоится празднование Международного дня защиты детей

В праздновании Дня защиты детей будет задействовано большое количество городских площадок. Основными традиционно будут: парк им. Бондина, площадка перед ДК «Юбилейный» на Вые и культурно-массовая зона на пр. Дзержинского (Площадь Славы на Вагонке).

На время празднования Дня защиты детей 1 июня праздничной площадкой станет весь центр Нижнего Тагила, наиболее массовые мероприятия будут проходить на городской набережной «Тагильская лагуна», в Театральном сквере и Парке культуры и отдыха им. Бондина.

1 июня в парке Бондина праздничная программа начнётся в 13 и продолжится до 18 часов. Дети с ограничениями здоровья и ребята, воспитывающиеся в малообеспеченных семьях, получат скидку 30% на посещение аттракционов.

У дворца культуры «Юбилейный» на Вые в 11:00 начнётся игровая программа «Сколько у солнышка ярких лучей, столько детишек на планете всей».

На Вагонке праздничная игровая программа 1 июня начнётся в 11 часов в культурно-массовой зоне на пр. Вагоностроителей.

Не останутся без праздника и дети Тагилстроя. Там с 11:00 будет проходить праздничная программа «Здравствуй лето» около Дома детского творчества на ул. Черноморская, 98.

С 13:00 на Руднике у Дворца национальных культур будет проходить фестиваль «Талантливые дети».

А в 17:00 у ДК «Космос» начнётся праздник для маленьких жителей посёлка Северный.

С афишей всех мероприятий, которые состоятся в Нижнем Тагиле 1 июня, можно ознакомиться в афише TagilCity.ru.

TagilCity.ru напоминает о том, что традиционно в Нижнем Тагиле детские праздники в Международный день защиты детей дарят тагильской детворе много радости.