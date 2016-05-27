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1 июня в Нижнем Тагиле состоится празднование Международного дня защиты детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 июня в Нижнем Тагиле состоится празднование Международного дня защиты детей

27 мая 2016, 17:30Свободное времяПавел Щербина
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