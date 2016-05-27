Простят долги читателям и пустят в закрытые фонды: в библиотеках Нижнего Тагила проходит День открытых дверей
Сегодня, 27 мая, отмечается Общероссийский день библиотек. Поэтому тагильские храмы книг организуют День открытых дверей. Во всех филиалах городской библиотеки проходят различные мероприятия для детей и взрослых.
Например, в центральной библиотеке на улице Строителей сегодня организованы экскурсии и выставки, посвященные коллекции марок, истории пионерии и советским игрушкам. В фойе организаторы предложат всем гостям принять участие в акции «Найди свою библиотеку на карте города». Каждый читатель сможет поставить ярлычок у выбранного адреса, поддержав тем самым свою библиотеку. Кроме того, у гостей будет возможность посетить закрытые фонды учреждения.
Библиотеки Гальянки предложат читателям посмотреть мультипликационные фильмы, стать участниками игры «Знатоки книг» или театрализованной экскурсии и викторины «А вам знаком книжкин дом?».
На Тагилстрое состоится благотворительная акция по сбору книг, на Красном Камне – урок информационной культуры и час информации, а на Руднике знатоки литературы смогут принять участие в викторине. В поселке Старатель сейчас проходят игра путешествие для дошколят и литературный КВН.
На Вагонке гости смогут поиграть в настольные игры и сфотографироваться в образе любимых героев. В 6-м филиале в течение дня будет работать «Библиотечный бульвар», среди жителей организаторы проведут блиц-опрос. В 14:00 филиал №9 начинает флешмоб рисунков на асфальте, после которого состоится кинопоказ. В библиотеке №10 книголюбы смогут принять участие в специальной праздничной программе. Там же будет дан старт новому творческому конкурсу.
В филиалах № 2, 11, 14 проводятся мастер-классы по изготовлению закладок дня книг, а в библиотеках № 4, 7, 8 проходят различные квесты.
Стоит отметить, что многие библиотеки сегодня выдают бесплатные читательские билеты и прощают долги забывчивым читателям.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru