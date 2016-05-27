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Простят долги читателям и пустят в закрытые фонды: в библиотеках Нижнего Тагила проходит День открытых дверей
Сюжеты:
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Простят долги читателям и пустят в закрытые фонды: в библиотеках Нижнего Тагила проходит День открытых дверей

27 мая 2016, 11:20Свободное времяТимофей Данилов
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