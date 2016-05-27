Простят долги читателям и пустят в закрытые фонды: в библиотеках Нижнего Тагила проходит День открытых дверей

Например, в центральной библиотеке на улице Строителей сегодня организованы экскурсии и выставки, посвященные коллекции марок, истории пионерии и советским игрушкам. В фойе организаторы предложат всем гостям принять участие в акции «Найди свою библиотеку на карте города». Каждый читатель сможет поставить ярлычок у выбранного адреса, поддержав тем самым свою библиотеку. Кроме того, у гостей будет возможность посетить закрытые фонды учреждения.

Библиотеки Гальянки предложат читателям посмотреть мультипликационные фильмы, стать участниками игры «Знатоки книг» или театрализованной экскурсии и викторины «А вам знаком книжкин дом?».

На Тагилстрое состоится благотворительная акция по сбору книг, на Красном Камне – урок информационной культуры и час информации, а на Руднике знатоки литературы смогут принять участие в викторине. В поселке Старатель сейчас проходят игра путешествие для дошколят и литературный КВН.

На Вагонке гости смогут поиграть в настольные игры и сфотографироваться в образе любимых героев. В 6-м филиале в течение дня будет работать «Библиотечный бульвар», среди жителей организаторы проведут блиц-опрос. В 14:00 филиал №9 начинает флешмоб рисунков на асфальте, после которого состоится кинопоказ. В библиотеке №10 книголюбы смогут принять участие в специальной праздничной программе. Там же будет дан старт новому творческому конкурсу.

В филиалах № 2, 11, 14 проводятся мастер-классы по изготовлению закладок дня книг, а в библиотеках № 4, 7, 8 проходят различные квесты.

Стоит отметить, что многие библиотеки сегодня выдают бесплатные читательские билеты и прощают долги забывчивым читателям.