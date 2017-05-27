Финал КВН в Нижнем Тагиле 27 мая соберет три местные команды и гостей из Екатеринбурга

Сезон игр КВН подходит к концу, и уже вечером будет известно имя победителя в этом году. Напомним, в финале встречаются 4 команды. Три из Нижнего Тагила - «В городе Т», «С понедельника», «Константа», а также гости из Екатеринбурга - «МедВедь».