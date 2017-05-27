Выбираем ворота для дачного участка

Выбор ворот для дачи едва ли не главная задача владельца участка на этапе проектирования и строительства. Чтобы в полной мере наслаждаться тишиной и комфортом загородной жизни необходимо обеспечить защиту и удобный доступ на территорию. Решить вопрос беспрепятственного въезда-выезда призваны надежные уличные ворота. Следует помнить и об эстетической составляющей, ведь вид ворот может существенно преобразить приусадебный участок целиком.

Оценив пространство и возможности, можно приступать к выбору. Для начала нужно определиться с видом ворот. Среди уличных ворот можно выделить три основных типа: распашные, откатные и ролетные. Последние, устроенные по принципу роль ставней, можно оставить для установки в гараже, а вот к распашным и откатным следует присмотреться повнимательнее.

Распашные ворота.

Распашные ворота, как наиболее часто встречающийся вариант, безусловно, себя зарекомендовавший, имеет свои неоспоримые преимущества. Распашные ворота - это и простота конструкции вкупе с надежностью, сравнительно невысокая стоимость, простота монтажа, а значит, и возможность самостоятельной установки.

Подключения привода станет так же приятным дополнением конструкции, которая представляет собой подвешенные при помощи мощных петель створки, открывающиеся внутрь либо наружу, либо сразу в обе стороны.

Однако, следует помнить о наличии расстояния для сворок в распахнутом виде. Возможность выбора ширины, исходя из размеров проема, установка калитки будут выгодным отличием, как и возможность приобретения дополнительных аксессуаров в виде сигнальной лампы или лежачего полицейского. Для успешной эксплуатации, важно учитывать и ветровую нагрузку региона.

Откатные ворота

Откатные ворота в последнее время набирают все большую популярность. Откатываясь почти бесшумно вдоль воротного проема при помощи роликов, предоставляют возможность подъехать вплотную, не требуя дополнительного пространства.

Данный тип ворот открывается как при помощи привода с пульта управления, так и ручным способом. Дополнительные опции могут существенно расширить функционал ворот. Функция дистанционного управления позволит, например, не покидать салон автомобиля, просто нажав кнопку на пульте.

Раздвижные ворота производятся, как правило, из сэндвич-панелей или из профилированного полотна, закрепленного в алюминиевой раме.

Целый ряд технических особенностей делает данный тип ворот привлекательным. Это и наличие уплотнительной системы, блоков безопасности, высокая устойчивость к внешним факторам: влажности, морозу, ветру. Ценители изысканного дизайна оценят откатные ворота премиальной линейки в современном или благородном классическом стиле.