Участница проекта «Песни» из Екатеринбурга вышла в финал (ВИДЕО)

Во время полуфинала, который прошел 26 мая, будущая финалистка вместе с ещё одним участником исполняла песню Макса Фадеева «Breach the line», наставник выступил аккомпаниатором и спел с ними первый куплет.

Когда выступление закончилось, продюсер признался, что песня девушки целую неделю держалась на первом месте в iTunes. Более того, он считает, что проект стал настоящей «взлетной площадкой» для представителей команд.

19-летняя представительница города Екатеринбург родом из Сысерти, она учится в Уральском государственном архитектурно-художественном университете (УрГАХУ), сообщает ИА URA.RU.