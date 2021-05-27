Тагильская приемная семья стала лучшей в Свердловской области

Сегодня, 20:40Свободное времяФото: Министерство социальной политики Свердловской области
Выбор лучших приемных семей проходил в Екатеринбурге. На конкурсе жюри смотрело, насколько участники творческие, сколько детей воспитывают и как выросшие члены семей проживают на данный момент. Участники прошли несколько креативных этапов.
В результате победителями стали жители Нижнего Тагила Наталья и Евгений Боликовы. Они воспитывают девять детей, шестеро из которых являются приемными. Второе место заняла семья Козьминых из Екатеринбурга. Семья Киреевых из Кушвы, воспитывающая 11 приемных детьми, на третьем месте.
Напомним, в Нижнем Тагиле стартовал ежегодный городской конкурс «Молодая семья», где главный приз — 100 тысяч рублей на приобретение туристической путевки.