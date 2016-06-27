Праздничный концерт, посвященный Дню борьбы с наркоманией, состоялся в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Праздничные концерты, на которых волонтеры рассказывают о пагубном влиянии наркотических веществ и ведут пропаганду здорового образа жизни, проводятся в Нижнем Тагиле ежегодно. Выступление на них артистов самых разнообразных жанров неизменно привлекает большое количество зрителей всех возрастов.

В этом году одним из организаторов мероприятия выступил Нижнетагильский филиал областного СПИД центра, разместивший на месте проведения торжества мобильный пункт экспресс тестирования на ВИЧ.

Мероприятие открыла музыкально-развлекательная программа, начало которой состоялось на площади Славы в 16 часов. В 19 часов ее сменила праздничная программа, сопровождавшаяся деятельностью волонтеров таких благотворительных организаций, как некоммерческая организация благотворительный фонд «Независимость», который входит в состав Центр поддержки гражданских инициатив «Вместе», Благотворительный фонд «Исход», Автономная некоммерческая организация «Возрождение», Федеральный проект «Лев против», а также Автономная некоммерческая организация силовых видов спорта «Богатыри Урала». Посетители концертной программы получили печатную продукцию, освящающую проблемы наркозависимости и содержащую информацию о работе реабилитационных центров.

В праздничных мероприятиях, помимо выступления творческих коллективов, приняли участие несколько молодых людей, рассказавших свою историю успешной борьбы с наркозависимостью при помощи Благотворительных фондов.

Заключительным штрихом мероприятия стало выступление представителей организации «Богатыри Урала», рассказавших зрителям о спортивном образе жизни и продемонстрировавших свои силовые способности.

После концерта состоялась молодежная дискотека.