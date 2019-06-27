Спасатели провели мастер-класс на Станции юных техников в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:16Свободное времяФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Воспитанники летнего лагеря на Станции юных техников в Нижнем Тагиле узнали о безопасном отдыхе во время каникул, сообщает Центр защиты населения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ребятам рассказали, как правильно отдыхать в лесу и на водоемах, какие вещи нужно взять с собой в поход, что делать, если потерялся в лесу. Также юные тагильчане узнали, как себя вести при встрече с дикими животными, при встрече со змеей, как спасаться во время урагана или грозы.
Помимо этого, детям напомнили о пожарной безопасности и провели мастер-класс, во время которого юные жители Нижнего Тагила смогли познакомиться с пожарным снаряжением.
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Ранее тагильские спасатели с аналогичным мастер-классом посетили лагерь дневного пребывания в ГДДЮТ.
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