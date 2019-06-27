Спасатели провели мастер-класс на Станции юных техников в Нижнем Тагиле

Ребятам рассказали, как правильно отдыхать в лесу и на водоемах, какие вещи нужно взять с собой в поход, что делать, если потерялся в лесу. Также юные тагильчане узнали, как себя вести при встрече с дикими животными, при встрече со змеей, как спасаться во время урагана или грозы.