30 млн рублей будет выделено на празднование Дня танкиста в Нижнем Тагиле

Подрядчик должен организовать проведение исторической реконструкции «Битва на Курской дуге», предоставить военную и бронетанковую технику времён Великой Отечественной войны, провести концертную программу, состоящую из эстрадных, хоровых, фольклорных и этнографических песен. Хедлайнеры Дня танкиста должны иметь записи на федеральных каналах и песни на русском языке. Количество участников инструментальной группы не должно быть менее 6 человек.