30 млн рублей будет выделено на празднование Дня танкиста в Нижнем Тагиле
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Для комплекса услуг по организации и проведению Дня танкиста в Нижнем Тагиле из бюджета Свердловской области будет выделено 30 млн 500 тыс. рублей. Соответствующая заявка размещена на портале государственных закупок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Министерство промышленности и науки Свердловской области разместило открытый конкурс на проведение Дня танкиста в Нижнем Тагиле.
Подрядчик должен организовать проведение исторической реконструкции «Битва на Курской дуге», предоставить военную и бронетанковую технику времён Великой Отечественной войны, провести концертную программу, состоящую из эстрадных, хоровых, фольклорных и этнографических песен. Хедлайнеры Дня танкиста должны иметь записи на федеральных каналах и песни на русском языке. Количество участников инструментальной группы не должно быть менее 6 человек.
Как сообщает «Тагильский рабочий», средства на проведение будут выделены из регионального бюджета. Подрядчик будет определён 17 августа.
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