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30 млн рублей будет выделено на празднование Дня танкиста в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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30 млн рублей будет выделено на празднование Дня танкиста в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:50Свободное время
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