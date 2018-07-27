Финальная программа VK Fest объявлена социальной сетью «ВКонтакте»

Четвертый фестиваль VK Fest пройдёт 28 и 29 июля в Санкт-Петербурге в Парке 300-летия. Гостей ожидают четыре музыкальные площадки, на которых выступят известные артисты современного шоу-бизнеса, исполнители академической музыки, каверов и джаза.

Отдельную площадку представит телеканал ТНТ, который привезёт на мероприятие главных звёзд проектов и позволит гостям сняться с ними в ролике и попасть в эфир. Ещё одна зона фестиваля наполнится известными блогерами, в Аллее пабликов будут представлены популярные сообщества социальной сети.