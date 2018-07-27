Финальная программа VK Fest объявлена социальной сетью «ВКонтакте»

Окончательная программа фестиваля VK Fest утверждена представителями «Вконтакте». Гости мероприятия смогут побывать на четырёх музыкальных сценах, сняться в одном ролике со звёздами канала ТНТ, узнать много нового в образовательной зоне «Лекторий».
Четвертый фестиваль VK Fest пройдёт 28 и 29 июля в Санкт-Петербурге в Парке 300-летия. Гостей ожидают четыре музыкальные площадки, на которых выступят известные артисты современного шоу-бизнеса, исполнители академической музыки, каверов и джаза.
Отдельную площадку представит телеканал ТНТ, который привезёт на мероприятие главных звёзд проектов и позволит гостям сняться с ними в ролике и попасть в эфир. Ещё одна зона фестиваля наполнится известными блогерами, в Аллее пабликов будут представлены популярные сообщества социальной сети.
Организаторы надеются, что фестиваль в 2018 году соберёт больше посетителей, чем в прошлом. Все билеты категории «Вездеход» были распроданы за несколько дней до начала VK Fest, сообщает пресс-служба социальной сети «Вконтакте».