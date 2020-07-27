Как сделать ковер украшением интерьера

Где-то уместны насыщенные краски и крупный орнамент, где-то нужен спокойный нейтральный фон. И в каждом случае ковер – завершающий штрих, который окончательно формирует представление о помещении. Прежде чем решиться на покупку, стоит продумать все мелочи, начиная с цветовой гаммы и стиля.

Поговорим о стилях и гармонии Стилей оформления помещений так много, что перечислить их может только специалист. Есть «чистые» стили, где все выдержано в рамках обкатанных временем правил, а есть легкие смешанные варианты, где от строгого образца остались только общие направления. Как ни странно, безупречно выдержанный стиль – еще не гарантия привлекательного интерьера. Главное, чтобы помещение и владелец соответствовали друг другу, чтобы возникала гармония обстановки и внутреннего состояния человека.

Исторические стили (классицизм, античность, готика, рококо) отличает интерьер с обилием мелких деталей, лепнины, а кое-где и позолоты. Есть варианты проще и удобней: лофт, прованс, минимализм, современная городская классика. И каждому из них соответствует свое оформление пола. Где-то это грубоватое дерево, где-то роскошный паркет или мрамор, а где-то банальный линолеум. Но даже там, где ковры не предполагались в принципе, можно найти место для уютного теплого украшения.

Стильные ковры К пышным «дворцовым» стилям нужны ковры с широкой каймой, цветочным орнаментом или растительными мотивами в духе восточных сказок. Слишком яркие цвета не приветствуются. Подчеркнуть роскошь помогут приглушенные тона. Можно даже подобрать искусственно состаренный ковер с имитацией потертостей. Такое украшение органично вписывается в мрачноватую английскую классику.

Относительно «новые» стили (авангард, поп-арт, эклектика) выдерживают яркие краски и броский крупный рисунок. Но тогда остальная обстановка не должна быть слишком пестрой, чтобы не создавать неприятный для психики цветовой хаос. «Деревенские» интерьеры (прованс, кантри, русский) как правило насыщенны деревом и аксессуарами. Сюда нужны спокойное неброское покрытие, можно даже с имитацией лоскутного стиля или домотканого полотна.

Толстые «лохматые» ковры – хороший выбор для современной городской классики. Теплое украшение уместно в любой комнате, кроме детской. Для ребенка лучше выбирать практичный низкий ворс. С осторожностью можно вписывать пышный ковер в стиль модерн или минимализм. Для лофта выбирают маленький забавный коврик в зону отдыха.

«Примерка» ковра Удобство современной жизни в том, что даже такие объемные вещи как ковры можно купить не выходя из дома. На сайтах даны подробные сведения о каждом изделии: размер, толщина, материалы, производитель. Кроме того, некоторые интернет-магазины не только привозят покупку что называется «под дверь», но дают примерить. То есть, не придется гадать на кофейной гуще «подойдет-не подойдет». Вы можете увидеть будущее украшение интерьера в реальной обстановке.