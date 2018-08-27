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#домахорошо
Шестилетняя тагильчанка прошла в финал конкурса «Лучший гид России»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Opera snimok 2018 08 27 131455 www.youtube.com

Шестилетняя тагильчанка прошла в финал конкурса «Лучший гид России»

Сегодня, 21:30Свободное время
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