Шестилетняя тагильчанка прошла в финал конкурса «Лучший гид России»

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Настя Муцкая из Нижнего Тагила стала финалисткой всероссийского конкурса «Лучший гид России». Девочка сняла вместе с родителями видеоэкскурсию по Лисьей горе.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
Видеотур собрал в сети более 19 тысяч просмотров, и Настя вышла в финал конкурса. В двухминутном ролике юная тагильчанка знакомит зрителей с главным символом родного города. Девочка рассказывает о земляках и приглашает всех в гости.
Видео
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Принять участие во всероссийском конкурсе девочке и ее родителям предложила воспитательница. Всего на конкурс было прислано более 600 видео со всей России. Победители номинации будут объявлены в конце сентября.
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