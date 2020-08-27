Репертуар Театра кукол Нижнего Тагила пополнился «Синей птицей»

Репертуар Театра кукол Нижнего Тагила пополнился «Синей птицей»

Сегодня, 17:49Свободное времяФото: пресс-служба Нижнетагильского театра кукол
Сказка «Синяя птица» реализована с использованием красочных декораций, красивых спецэффектов, кукольных анимаций, сообщает пресс-служба Нижнетагильского театра кукол.

Спектакль поставлен по одноименному произведению Метерлинка, которое было написано больше века назад. Режиссёром спектакля назначен Никита Шмитько.

Театр обещает зрителю широкий размах представления. Красочные образы, сложные механизмы кукол, красивые разнообразные костюмы и декорации сцены.

Декорации и эффекты освещения выдержаны в акварельных тонах, создающих впечатление сказочности и нереальности происходящего.

Поставлен спектакль на деньги из федерального бюджета по проекту «Культура малой родины». Возрастные ограничения спектакля 9+, но театралы считают, что произведение понравится даже взрослым. Увидеть спектакль зрители смогут уже этой осенью.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram поделился планами открыть театры и кино с 9 сентября.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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