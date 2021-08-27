Легендарный клуб «Посторонним В» снова откроется в Екатеринбурге

Клуб «Посторонним В» снова начнет работать в Екатеринбурге. Он появился еще в конце 90-х годов и работал в формате киноклуба, а затем там проводились вечеринки. Закрылся клуб в 2010 году. Однако его основатель Стас Словиковский решил перезапустить проект.

Новый киноклуб основатель описывает как совместимость несовместимого и «междисциплинарная лаборатория опыления искусства». Об этом он рассказал в социальных сетях. Кроме того, он заявляет, что всех посетителей ожидает «нетривиальная программа». Оригинальный клуб «Посторонним В», был открыт в 1998 году аспирантом факультета УрГУ Стасом Словиковским вместе с сестрой-искусствоведом. Они начинали с показа артхауса. Однако уде в 2003 году в клубе прошла первая вечеринка и с этого момента он стал рейв-клубом. Заведение часто меняло местоположение и в 2010 году полностью закрылось.

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