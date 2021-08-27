Легендарный клуб «Посторонним В» снова откроется в Екатеринбурге

Легендарный клуб «Посторонним В» снова откроется в Екатеринбурге
Легендарный клуб «Посторонним В» снова откроется в Екатеринбурге
Сегодня, 08:17Свободное времяФото: 1MI
Клуб «Посторонним В» снова начнет работать в Екатеринбурге. Он появился еще в конце 90-х годов и работал в формате киноклуба, а затем там проводились вечеринки. Закрылся клуб в 2010 году. Однако его основатель Стас Словиковский решил перезапустить проект.

Новый киноклуб основатель описывает как совместимость несовместимого и «междисциплинарная лаборатория опыления искусства». Об этом он рассказал в социальных сетях.

Кроме того, он заявляет, что всех посетителей ожидает «нетривиальная программа».

Оригинальный клуб «Посторонним В», был открыт в 1998 году аспирантом факультета УрГУ Стасом Словиковским вместе с сестрой-искусствоведом. Они начинали с показа артхауса. Однако уде в 2003 году в клубе прошла первая вечеринка и с этого момента он стал рейв-клубом. Заведение часто меняло местоположение и в 2010 году полностью закрылось.

Сюжеты:
Екатеринбург
открытиеразвлеченияклубЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы