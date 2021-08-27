Легендарный клуб «Посторонним В» снова откроется в Екатеринбурге

Новый киноклуб основатель описывает как совместимость несовместимого и «междисциплинарная лаборатория опыления искусства». Об этом он рассказал в социальных сетях.
Кроме того, он заявляет, что всех посетителей ожидает «нетривиальная программа».
Оригинальный клуб «Посторонним В», был открыт в 1998 году аспирантом факультета УрГУ Стасом Словиковским вместе с сестрой-искусствоведом. Они начинали с показа артхауса. Однако уде в 2003 году в клубе прошла первая вечеринка и с этого момента он стал рейв-клубом. Заведение часто меняло местоположение и в 2010 году полностью закрылось.