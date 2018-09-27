Тагильский поднос может быть внесен в Росреестр

Из 11 народных ремесел Урала в Росеестр попали лишь два. Специалисты, занимающиеся подносным промыслом, отмечают, что его включение в Росеестр могло бы дать поддержку, которой не хватает тагильскому промыслу.

Экспертный совет по народным промыслам был утвержден в сентябре, в его состав вошли 15 человек, среди них двое представителей Нижнего Тагила: Сергей Коротченя, занимающийся бурачным промыслом, и Людмила Павленко, директор колледжа прикладного искусства.