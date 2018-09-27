Тагильский поднос может быть внесен в Росреестр

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Тагильский поднос может быть внесен в «Общероссийский реестр зарегистрированных образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства».
Сюжеты: Нижний Тагил
Из 11 народных ремесел Урала в Росеестр попали лишь два. Специалисты, занимающиеся подносным промыслом, отмечают, что его включение в Росеестр могло бы дать поддержку, которой не хватает тагильскому промыслу.
Экспертный совет по народным промыслам был утвержден в сентябре, в его состав вошли 15 человек, среди них двое представителей Нижнего Тагила: Сергей Коротченя, занимающийся бурачным промыслом, и Людмила Павленко, директор колледжа прикладного искусства.
На заседании был составлен список предметов, которые в дальнейшем будут направлены в Экспертный совет РФ. От их решения уже будет зависеть войдет ли тагильский промысел в Росеестр или нет, пишет «Тагильский рабочий».
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