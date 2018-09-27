Юные тагильчане приняли участие в квесте о безопасности на дорогах

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В Нижнем Тагиле в парке им. Бондина прошел квест «Безопасность без границ», посвященный безопасности на дорогах.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участие в квесте приняли отряды ЮИД. Ребята получили карту, на которой была отмечена схема движения. В ходе мероприятия школьники выполняли различные задания, связанные с безопасностью дорожного движения.
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Наибольшее количество баллов заработали ребята из школ №10, 9, 36, 44, 61 и 144, сообщает Администрация Нижнего Тагила.
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