11 лучших природных достопримечательностей Чехии

Природные чудеса страны лучше всего посещать в рамках похода или перемещаясь по стране на автомобиле или велосипеде. В списке ниже приведены захватывающие дух природные достопримечательности Чехии:

1. Моравский Карст Это увлекательная геологическая область со множеством пещер, рек и лесов. Заповедная зона хорошо устроена для посетителей — даже неопытные спелеологи могут прокатиться на лодке по пещерам, сверху окруженным зелеными лесами. Очаровательное место здорово посещать в любой сезон, будь то жаркое лето или зима, когда деревья покрываются снежными шапками.

2. Чешский рай В Северочешском крае находится заповедник Чешский рай, полный пешеходных троп, ведущих через невысокие горы и великолепные скалы. Это отличное место, для того чтобы накинуть рюкзак на плечи и отправиться путешествовать в поисках красоты и захватывающих приключений.

3. Гора Ржип Поднимающаяся над плоской равниной и окруженная многими легендами гора Ржип является особенным местом для чехов. До достопримечательности можно добраться за короткое время от Праги, поэтому гору можно назвать отличным местом для однодневной экскурсии, за время которой можно вдоволь насладиться радующими глаз чешскими пейзажами.

4. Чешская Швейцария Расположенная на севере страны Чешская Швейцария является одним из четырех национальных парков страны и называется так из-за внешнего сходства с альпийским государством. В парке есть горы, чистые реки, впечатляющие скалы и даже дворцы в стиле барокко. Символом места являются Правчицкие ворота — крупнейшая арка из песчаника в Европе. Исследовав заповедник, можно заскочить в приграничный город Турнов, находящийся в часе езды от Праги.

5. Шумава На южной границе с Германией и Австрией находится национальный парк Шумава, полный еловых деревьев, холмов, озер и малонаселенных деревень. Регион в 1990 году попал в список биосферных заповедников ЮНЕСКО.

6. Пражский ботанический сад Тем путешественникам, кто хочет насладиться природой, но не может отправиться в одно из отдаленных чешских мест, можно сделать это, исследуя сады пражского Ботанического сада. Среди локаций японский, турецкий и средиземноморский сады, а также виноградники, которые посажены еще в 13 веке. Неподалеку возвышается и увлекательный Тройский замок.

7. Яблонец-над-Нисоу Иногда красоты природы могут образоваться и при участии человека. Водохранилище Яблонец-над-Нисоу является одним из таких мест — оно хорошо подходит для купания, бега, игры в волейбол и других видов активного отдыха.

8. Винная страна Моравия В Чехии предпочитают пиво, но в юго-восточной части страны производят хорошие вины. Оказавшись в Моравии, можно подумать, что виноградники здесь буквально повсюду. Отличной отправной точкой для путешествия будет город Зноймо, где можно арендовать велосипед и отправиться исследовать красивую сельскую местность.

9. Горы Крконоше Этот заповедник охватывает два региона и имеет километры походных троп. Чехи также любят кататься в парке на лыжах в зимнее время.

10. Подийи Национальный парк Подийи расположен на юге Чехии на границе с Австрией. Наиболее важной частью является его уникальный для Центральной Европы биом. В Подийи есть много исчезающих видов растений и животных, а также Собес Хилл — один из старейших виноградников страны.

11. Дивока Шарка Это прекрасное место для тех посетителей Праги, которые хотят оказаться в лоне природы, не покидая черты города. Добраться до природного парка можно на трамвае. Долины и холмы парка Дивока Шарка живописны в любое время года, но особенно здорово здесь бывать в жаркие летние дни.

В отдельной статье, вы можете почитать подробнее о Чешской кухне и гастрономическом туризме в Прагу на сайте travel-guid.ru.