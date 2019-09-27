В Нижнем Тагиле писатели, ведущие и депутаты приняли участие в акции «День чтения»

Акция по продвижению чтения проводится ежегодно по всей Свердловской области. В мероприятии приняли участие и библиотеки Нижнего Тагила. В этом году акция посвящена семейному чтению.

Семейное чтение — это основа, которая позволяет ребенку в дальнейшем воспитать свой собственный читательский вкус. Поэтому важно развивать любовь к чтению с самых ранних лет,пояснила заведующая библиотекой № 8 Светлана Макарова.

В Центральной библиотеке прошла встреча с актером Нижнетагильского драматического театра Данилом Зинеевым. Он прочитал участником встречи отрывок из книги Билла Брайсона «Краткая история почти всего на свете». Также актер рассказал о том, что в его семье всегда любили читать и что чтение помогает ему в профессии.

Библиотеку № 6 посетили сразу два гостя — ведущий «Экорадио» Александр Есенин и писатель Борис Телков. Александр Есенин рассказал о своих любимых книга из серии «Петсон и Финдус», которые помогают ему приобщить к чтению его детей. Борис Телков рассказал о своих работах, о том, как он собирает информацию для будущих книг.

Семья всегда будет основой общества. И для встречи, посвящённой семейному чтению, мы пригласили, пожалуй, самого семейного популярного ведущего Нижнего Тагила — Александра Есенина, И мы давно хотели пригласить Бориса Николаевича Телкова к нам. В этом году как будто звёзды сошлись — в нашу библиотеку записалась внучка Бориса Николаевича Василиса вместе с мамой Леной. И мы наконец-то решились!рассказала библиотекарь библиотеки № 6 Дарья Хмылова.

В рамках акции в библиотеке № 8 прошла встреча с драматургом, заведующей литературно-драматургической частью Нового молодежного театра Еленой Кисельковой (Дроковой).

Поскольку любимым жанром Елены Кисельниковой являются сказки-комедии для всей семьи, для прочтения детям ею была выбрана сказка Л. Петрушевской «Счастливые кошки». Также Елена Николаевна рассказала, что дружит с Ксенией Драгунской (дочерью писателя Виктора Драгунского) и прочитала ее рассказ «Милые люди». В заключительной части встречи драматург предложила ребятам перевоплотиться в актеров и по ролям прочитать пьесу Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной «Как спасти папу, похищенного страшным драконом».

В библиотеке № 9 прошла встреча с тагильской писательницей Валентина Коломиец. Она рассказала детям, что в ее семье уважают книгу и любят читать.

Человек, который читает книги, всегда будет управлять теми, кто смотрит телевизор, — считает писательница. — Чтение развивает ум и фантазию, обогащает речь, повышает грамотность, а привычка к нему у ребенка должна воспитываться в семье с раннего детства.

Писательница рассказала школьникам о том, что в их доме существует традиция каждый вечер читать вслух: время с восьми до девяти часов принадлежит любимым книгам. Сама она предпочитает классику и биографии великих людей.

В пресс-службе ЦГБ рассказали, что в библиотеке № 2 актеры Нового молодежного театра показали спектакль «ХАРМС. Всёничего». Библиотеку № 1 посетил Константин Шведов — начальник отдела прокатного производства ЕВРАЗ НТМК, депутат Городской думы.