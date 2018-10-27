Тагильчане отметили 100-летний юбилей комсомола
В Нижнем Тагиле на протяжении двух недель прошёл ряд мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня появления ВЛКСМ. Отметить юбилей комсомола смогли жители каждого района города.
Стартом празднования 100-летия комсомола можно считать прошедший 18 октября в здании Центральной городской библиотеки литературно-музыкальный вечер.
Гостями стали подопечные центров соцобслуживания Ленинского и Тагилстроевского районов. Вначале участники вечера вспомнили историю самой массовой молодёжной организации СССР, а затем познакомились с фольклорным ансамблем «Соловейка», который исполнил песни комсомольской юности, рассказали сотрудники главной библиотеки города.
26 октября юбилей отметили ветераны педагогического труда Ленинского района. Практически все они пришли на праздничное мероприятие вместе со своими комсомольскими билетами, значками. В детско-юношеском центре «Мир» для ветеранов прошло праздничное чаепитие и концертная программа. В этот же день Уралвагонзавод вспомнил комсомольскую молодость. Одна из проходных получила название «Комсомольская», а перед ней состоялось открытие стелы в виде пламени и памятной доски со значком ВЛКСМ, сообщает пресс-служба научно-производственной компании.
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи появился на свет 29 октября 1918 года. За время существования организации она получила шесть почётных советских орденов.