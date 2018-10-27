Тагильчане отметили 100-летний юбилей комсомола

Гостями стали подопечные центров соцобслуживания Ленинского и Тагилстроевского районов. Вначале участники вечера вспомнили историю самой массовой молодёжной организации СССР, а затем познакомились с фольклорным ансамблем «Соловейка», который исполнил песни комсомольской юности, рассказали сотрудники главной библиотеки города .

26 октября юбилей отметили ветераны педагогического труда Ленинского района. Практически все они пришли на праздничное мероприятие вместе со своими комсомольскими билетами, значками. В детско-юношеском центре «Мир» для ветеранов прошло праздничное чаепитие и концертная программа. В этот же день Уралвагонзавод вспомнил комсомольскую молодость. Одна из проходных получила название «Комсомольская», а перед ней состоялось открытие стелы в виде пламени и памятной доски со значком ВЛКСМ, сообщает пресс-служба научно-производственной компании.