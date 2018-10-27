Тагильские дошкольники узнали о правилах безопасности на льду
Сегодня, 09:00Свободное времяФото: cznnt.ru
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Открытое мероприятие с участием экстренных служб города прошёл в детском саду №133 Нижнего Тагила. Специалисты рассказали дошколятам о правилах безопасности на тонком льду.
Сюжеты: Нижний Тагил
26 октября в детском саду «Солнечный круг» специалисты экстренных служб Нижнего Тагила провели беседу «Осторожно! Тонкий лёд!».
Вначале воспитанникам показали мультфильмы по данной тематике, затем настал черёд игры «Спаси Нюшу». Также детям показали видеоматериалы о том, как спасатели оказывают помощь тем, кто провалился под лёд.
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Самые активные участники мероприятия получили в подарок раскраски с любимыми мультипликационными героями, сообщает пресс-служба «Центра защиты населения» города Нижний Тагил. В конце встречи дети пообещали рассказать об услышанном и увиденном своим родителям и друзьям.
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