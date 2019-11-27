Ефремов высмеял мэра Екатеринбурга за «подснежное» благоустройство города

Актер исполнил песню на мотив «От улыбки станет всем светлей», при этом посмеявшись над «подснежным» благоустройством города и укладкой плитки в центре Екатеринбурга. Также в песни было затронуто строительство Храма святой Екатерины.

Я по Ленина гулял, поскользнулся и упал,

Повредил себе плечо и ноги-руки.

В это время мэр читал книгу Маркса «Капитал»,

Издавал при этом радостные звуки.

Нет дороже плитки ничего!

На нее потратить, сколько хочешь, можно,

И, проставив сумму «итого»,

Под плитой похоронить бюджет дорожный.

Уложить ей можно ведь даже лед реки Исеть,

Даже сквер, в котором храм должны построить,

Так что всем желаю впредь рот закрыть и потерпеть,

Ведь на плиточку бюджет хотят утроить.