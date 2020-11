Артист и участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников в новой песни высмеял звезд, которые жалуются на отмены концертов из-за пандемии коронавируса.

Музыка записана с использованием акустической гитары. Видео комик снял по просьбе фанатов и выложил на своем YouTube-канале. Помогите звездам, все они грустят, скинемся давайте рублей по пятьдесят,исполнил Вячеслав Мясников. На данный момент ролик успел набрать свыше 3,2 тысяч лайков. Video: канал Вячеслава Мясникова на YouTube Напомним, 25 августа стало известно, что уральские юмористы Андрей Рожков и Вячеслав Мясников запустили мультсериал под названием «Две бабули», в котором они обсуждают коронавирус и смертные казни. «Уральские пельмени» сняли мультфильм о коронавирусе и смертной казни

