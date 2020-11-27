ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ: Груз из Европы можно получить в Нижнем Тагиле за 3 дня

Еще весной привычная цивилизованная жизнь изменилась. Простое дело – отправить посылку или документы – вдруг стало невозможным. Многим компаниям нужно импортировать груз для реализации его на территории России и выполнения своих договорных обязательств. Студентам – отправлять за рубеж документы для поступления в вуз. Таких ситуаций множество, и все они стали невозможными в связи с отменой авиарейсов за границу.