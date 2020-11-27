ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ: Груз из Европы можно получить в Нижнем Тагиле за 3 дня

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ: Груз из Европы можно получить в Нижнем Тагиле за 3 дня

Сегодня, 09:00Свободное времяPhoto: DHL
Нижний Тагил. Несмотря на пандемию, отправить груз или документы за границу и получить их из других стран можно в кратчайшие сроки.

Еще весной привычная цивилизованная жизнь изменилась. Простое дело – отправить посылку или документы – вдруг стало невозможным. Многим компаниям нужно импортировать груз для реализации его на территории России и выполнения своих договорных обязательств. Студентам – отправлять за рубеж документы для поступления в вуз. Таких ситуаций множество, и все они стали невозможными в связи с отменой авиарейсов за границу.

Одной из немногих служб экспресс-доставки, которая не прекратила отправку грузов, остается DHL. Офисы компании принимали и принимают российские и зарубежные отправления. И пока грузы других перевозчиков зависали на складах, DHL продолжала отправлять документы и посылки в 220 стран. По данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol, во время пандемии DHL Express на протяжении нескольких недель занимала верхнюю строчку в рейтинге самых часто летающих авиаперевозчиков.

Photo:DHL

Темпы компания не сбавляет и сейчас: сдать груз в офис можно днем, а отправят его уже вечером. Отправления находятся под контролем сотрудников DHL и посредникам не

передаются. Кроме того, благодаря большому международному опыту, коллектив DHL знает все о таможенном декларировании.

Компания создала комфортные условия для онлайн-магазинов. В Европу груз приходит за 2-3 рабочих дня, в США, Китай и Австралию – за 3-4 дня. Для онлайн-торговли в DHL существует специальная электронная платформа, воспользоваться которой могут клиенты магазинов. Здесь можно выбрать способ получения заказа, отправку на другой адрес, время доставки и оформить хранение. При этом тарифы на международные отправления обсуждаются индивидуально.

Для юридических лиц DHL разработал гибкую систему скидок, и в зависимости от количества отправок стоимость доставки значительно уменьшается, а время доставки остается неизменным.

Спецпредложения для физических лиц DHL можно посмотреть на сайте компании. Так, в рамках акции «Один мир – один конверт» можно оформить доставку по всему миру за 6 700 рублей.

Компания разработала уникальную гибкую логистику, которая позволяет существенно экономить время на отправках. Проверьте сами, в какой срок отправят ваш груз, на сайте.

Офис DHL в Нижнем Тагиле работает по адресу: пр. Ленина, д. 36 Режим работы: Пн-Пт с 9.00 до 18.00.

Информацию уточняйте по номеру: 8 (3435) 41-39-88, +7 (912) 64-40-096

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