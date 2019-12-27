На Театральной площади Нижнего Тагила прошло открытие ледового городка
27 декабря на Театральной площади прошло открытие ледового городка, передает корреспондент TagilCity.ru.
Праздничное открытие началось с лазерного шоу. После этого на сцену вышел мэр Нижнего Тагила. Он рассказал, что в этом году тема космоса для городка была выбрана неслучайно.
Мы выбрали тему космоса потому, что мы ведущая космическая держава, сказал Владислав Пинаев.
Также мэр рассказал, что в новом году будет конкурс для выбора тематики ледового городка и тагильчане смогут высказать свои предложения. Кроме того, Пинаев поделился информацией, что сегодня станет известно решение федеральной антимонопольной службы по очередной жалобе на строительство моста.
Уважаемые ребята, дети, родители я от всей души поздравляю вас с наступающим 2020 годом. В этом году мы сделали все, что было возможно. Прошли дополнительные отборы. Мы начали строить третий садик. В независимости от того, что было заложено два. И я уверен, что при вашей поддержке уже в 2020 году мы сделаем еще больше.
После речи мэра Дед Мороз и Снегурочка зажгли ёлку. Праздник продолжился развлекательной программой с песнями и танцами.
Как сообщает пресс-служба мэрии, на возведение фигур и горок потребовалось более 1 700 кубометров льда и снега. Трудились над созданием городка четыре художника. В этом году ледовый городок оборудован дополнительной праздничной подсветкой.