В Нижнем Тагиле 27 декабря спасателей поздравили с профессиональным праздником
27 декабря мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил спасателей с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации города.
Торжественное мероприятие прошло в большом зале филармонии, на него были приглашены работники сфер ГО и ЧС, а также пожарные и ветераны служб спасения.
Работа требует от вас особых качеств — выдержки, собранности, выносливости, умения оперативно действовать. Вы всегда с честью выполняете свой долг. Желаю вам успехов в службе, спокойных дежурств, крепкого здоровья и семейного благополучия,обратился к собравшимся Владислав Пинаев.
Кроме того, градоначальник вручил благодарственные письма сотрудникам, внесшим существенный вклад в обеспечение безопасности в Нижнем Тагиле в этом году.
Награды вручены работникам ЦЗН, ЕДДС, Нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона, членам добровольческих пожарных дружин пригорода Нижнего Тагила. А также в подарок спасателям мэр передал эхолот.