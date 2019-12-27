В Нижнем Тагиле 27 декабря спасателей поздравили с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие прошло в большом зале филармонии, на него были приглашены работники сфер ГО и ЧС, а также пожарные и ветераны служб спасения.

Работа требует от вас особых качеств — выдержки, собранности, выносливости, умения оперативно действовать. Вы всегда с честью выполняете свой долг. Желаю вам успехов в службе, спокойных дежурств, крепкого здоровья и семейного благополучия,обратился к собравшимся Владислав Пинаев.

Кроме того, градоначальник вручил благодарственные письма сотрудникам, внесшим существенный вклад в обеспечение безопасности в Нижнем Тагиле в этом году.