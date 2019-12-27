В Нижнем Тагиле школьники и учителя напомнили прохожим о соблюдении ПДД в каникулы
Сегодня, 20:52Свободное времяФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле 25 и 26 декабря прошла акция «Проведу каникулы классно! Безопасно!», сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Совместно с учениками отряда ЮИД, учителями, а также представителями родительского комитета МБОУ СОШ «Центр Образования №1» было осуществлено патрулирование двух пешеходных переходов, расположенных вблизи общеобразовательного учреждения.
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Участники патруля встречали детей и взрослых и вместе с поздравлениями с наступающими праздниками напоминали о соблюдении ПДД. Особое внимание полицейские уделяли ребятам, которые двигались по пешеходному переходу в наушниках. С ними были проведены профилактические беседы. Всем участникам выдали памятки, касающиеся безопасного катания с горок и дорожных ловушек.
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