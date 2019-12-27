В Нижнем Тагиле школьники и учителя напомнили прохожим о соблюдении ПДД в каникулы

Совместно с учениками отряда ЮИД, учителями, а также представителями родительского комитета МБОУ СОШ «Центр Образования №1» было осуществлено патрулирование двух пешеходных переходов, расположенных вблизи общеобразовательного учреждения.

Участники патруля встречали детей и взрослых и вместе с поздравлениями с наступающими праздниками напоминали о соблюдении ПДД. Особое внимание полицейские уделяли ребятам, которые двигались по пешеходному переходу в наушниках. С ними были проведены профилактические беседы. Всем участникам выдали памятки, касающиеся безопасного катания с горок и дорожных ловушек.