Бабушки из Красноуфимска читают рэп про кризис и крошечную пенсию (ВИДЕО)

Рэп-команда была создана совсем недавно, но уже стала популярной в родном городе. Месяц назад «Привокзальные Дуняши» дебютировали на Никольской ярмарке. Идею начать читать рэп бабушкам подсказали сотрудники местного краеведческого музея, а недавно в Красноуфимске прошел баттл «Рэп у ёлки», во время которого бабушки соревновались наравне с молодыми парнями, читающими рэп.

Руководитель «Привокзальных Дуняш» Наталья Ахмальева рассказала «Областной газете», что в качестве примера участницы коллектива решили выбрать Доминика Джокера.

Лидия Горкунова, участница группы «Привокзальные Дуняши»:

В сущности, рэп и частушка в чем-то созвучны: там и там есть ритмическая основа, рифмованные строки. Мы слушали разных рэп-исполнителей. Больше по душе пришелся Доминик Джокер, с него и пытались перенять. Тимати уж слишком брутальный.

Сложнее всего для «Привокзальных Дуняш» оказалось овладеть жестикуляцией, которая отличает всех рэперов.